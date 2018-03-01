Румунія готова приєднатися до шенгенської зони
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. В Євросоюзі заявили, що Румунія готова приєднатися до Шенгенської зони. Про це заявив Перший віце-президент Європейської комісії Франс Тіммерманс заявив у четвер, 1 березня, під час свого візиту до Бухареста, передає УНН з посиланням на румунські ЗМІ.
"Прийшов час для інших країн-членів визнати, що Румунія готова приєднатися (до Шенгенської зони - ред.). Що стосується меж повітря і моря, то підготовка не може бути піддана критиці, не потрібно з цим плутати. Румунія - готова до Шенгену", - Тіммерманс.
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Тіммерманс закликав румунських політиків не робити неправильних кроків щодо правосуддя і не перекреслювати успіхи, досягнуті протягом останніх 20 років.