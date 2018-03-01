"Пришло время для других стран-членов признать, что Румыния готова присоединиться (к Шенгенской зоне - ред.). Что касается границ воздуха и моря, то подготовка не может быть подвергнута критике, не нужно с этим путать. Румыния - готова к Шенгену", - Тиммерманс.

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Тиммерманс призвал румынских политиков не делать неправильных шагов в отношении правосудия и не перечеркивать успехи, достигнутые в течении последних 20 лет.