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Румун О.Хацеган обслуговуватиме матч Ліги чемпіонів за участі "Динамо" і "Наполі"

Київ • УНН

 • 8078 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Поєдинок 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Наполі" (Неаполь, Італія) – "Динамо" (Київ, Україна) в якості головного арбітра проведе 36-річний румунський рефері Олівіу Хацеган, інформує УНН з посиланням на прес-службу київського колективу.

Румун О.Хацеган обслуговуватиме матч Ліги чемпіонів за участі "Динамо" і "Наполі"

Співвітчизники О.Хацегана, а саме: Октавіан Шовре, Себастьян Георге (обидва асистенти), Раду Петреску, Себастьян Колтеску (арбітри за воротами) та Раду Гингуляк (4-й арбітр) також увійшли до суддівської бригади.

Зазначається, що за суддівства О.Хацегана київське "Динамо" у єврокубках не програвало. У 2011 році в поєдинку групового етапу Ліги Європи у Києві зі "Сток Сіті" було зафіксовано нічию (1:1), так само як і в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (0:0) у 2016 році із ще одним "Сіті", з Манчестера.

Нагадаємо, що "Динамо" потрібно вигравати в італійського клубу задля продовження боротьби в плей-офф єврокубків.

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