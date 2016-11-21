Румын О.Хацеган будет обслуживать матч Лиги чемпионов с участием "Динамо" и "Наполи"

Соотечественники О.Хацегана, а именно: Октавиан Шовре, Себастьян Георге (оба ассистенты), Раду Петреску, Себастьян Колтеску (арбитры за воротами) и Раду Гингуляк (4-й арбитр) также вошли в судейскую бригаду.

Отмечается, что при судействе О.Хацегана киевское "Динамо" в еврокубках не проигрывало. В 2011 году в поединке группового этапа Лиги Европы в Киеве со "Сток Сити" была зафиксирована ничья (1:1), так же как и в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:0) в 2016 году с еще одним "Сити", из Манчестера.

Напомним, что "Динамо" нужно выигрывать у итальянского клуба для продолжения борьбы в плей-офф еврокубков.