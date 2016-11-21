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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Румын О.Хацеган будет обслуживать матч Лиги чемпионов с участием "Динамо" и "Наполи"

Киев • УНН

 • 8078 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Поединок 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Наполи" (Неаполь, Италия) - "Динамо" (Киев, Украина) в качестве главного арбитра проведет 36-летний румынский рефери Оливиу Хацеган, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу киевского коллектива.

Румын О.Хацеган будет обслуживать матч Лиги чемпионов с участием "Динамо" и "Наполи"

Соотечественники О.Хацегана, а именно: Октавиан Шовре, Себастьян Георге (оба ассистенты), Раду Петреску, Себастьян Колтеску (арбитры за воротами) и Раду Гингуляк (4-й арбитр) также вошли в судейскую бригаду.

Отмечается, что при судействе О.Хацегана киевское "Динамо" в еврокубках не проигрывало. В 2011 году в поединке группового этапа Лиги Европы в Киеве со "Сток Сити" была зафиксирована ничья (1:1), так же как и в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:0) в 2016 году с еще одним "Сити", из Манчестера.

Напомним, что "Динамо" нужно выигрывать у итальянского клуба для продолжения борьбы в плей-офф еврокубков.

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