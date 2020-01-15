Рухані закликав ЗС Ірану вибачитися за поведінку після катастрофи літака МАУ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Президент Ірану Хассан Рухані в середу, 15 січня, заявив про необхідність змін щодо того, як Іран вів себе після падіння українського авіалайнера рейсу PS752 біля Тегерана. Промову Рухані транслювало в середу державне телебачення Ірану, передає кореспондент УНН.
"Всі були шокованими, це справді вразило, навіть важко було уявити, що такий інцидент може статися. У будь-якому випадку, вони надіслали команду, щоб розслідувати це все. Якщо сталася затримка в оголошенні новини, вони повинні вибачитися за це. Якщо їх тон спілкування з людьми був невідповідним, збройні сили також повинні вибачитися за це", - сказав президент.
Рухані сказав, що "люди - наші господарі, а ми - їхні слуги".
"Люди хочуть, щоб влада ставилася до них з щирістю, порядністю і довірою", - сказав він в прямому ефірі державного телебачення.
Рухані також заявив, що збройні сили повинні повністю пояснити, що сталося в авіакатастрофі.
Напередодні Рухані заявив, що Іран покарає всіх, хто несе відповідальність за випадкове збиття українського пасажирського літака.
Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, рано вранці 8 січня.
На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Всі вони загинули. Серед загиблих - всього 11 українців. У ніч на 11 січня Іран визнав, що випадково збив літак МАУ.