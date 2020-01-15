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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112930 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 117218 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 115673 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 131503 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 106609 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108686 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131958 просмотра

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Рухани призвал ВС Ирана извиниться за поведение после катастрофы самолета МАУ

Рухани призвал ВС Ирана извиниться за поведение после катастрофы самолета МАУ

Киев  •  УНН

 • 12372 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Президент Ирана Хасан Рухани в среду, 15 января, заявил о необходимости изменений относительно того, как Иран вел себя после падения украинского авиалайнера рейса PS752 у Тегерана. Речь Рухани транслировало в среду государственное телевидение Ирана, передает корреспондент УНН.

"Все были шокированы, это действительно поразило, даже трудно было представить, что такой инцидент может произойти. В любом случае, они прислали команду, чтобы расследовать это все. Если произошла задержка в объявлении новости, они должны извиниться за это. Если их тон общения с людьми был неподходящим, вооруженные силы также должны извиниться за это", - сказал президент.

Рухани сказал, что "люди - наши хозяева, а мы - их слуги".

"Люди хотят, чтобы власть относилась к ним с искренностью, порядочностью и доверием", - сказал он в прямом эфире государственного телевидения.

Рухани также заявил, что вооруженные силы должны полностью объяснить, что произошло в авиакатастрофе.

Накануне Рухани заявил, что Иран накажет всех, кто несет ответственность за случайное сбивание украинского пассажирского самолета.

Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, рано утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. Среди погибших - всего 11 украинцев. В ночь на 11 января Иран признал, что случайно сбил самолет МАУ.

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