“Рух” завдав розгромної поразки “Олімпіку” в матчі УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. В рамках 25-го туру Української Прем’єр-ліги ФК “Рух” на домашньому полі завдав поразки “Олімпіку”, передає кореспондент УНН.
Деталі
На 4-й хвилині “Рух” відкрив рахунок завдяки зусиллям півзахисника Притули. Ближче до середини тайму Борячук ударом головою подвоїв перевагу.
Крапку у грі ще на 26 хвилині поставив Юрій Климчук, який відзначився з пенальті — 3:0.
Доповнення
“Рух” під орудою Івана Федик набрала 13 очок в п’яти останніх турах. “Рух” як і раніше 10-й, але підібрався до “Львова” на відстань одного очка.