“Рух” завдав розгромної поразки “Олімпіку” в матчі УПЛ

Деталі

На 4-й хвилині “Рух” відкрив рахунок завдяки зусиллям півзахисника Притули. Ближче до середини тайму Борячук ударом головою подвоїв перевагу.

Крапку у грі ще на 26 хвилині поставив Юрій Климчук, який відзначився з пенальті — 3:0.

Доповнення

“Рух” під орудою Івана Федик набрала 13 очок в п’яти останніх турах. “Рух” як і раніше 10-й, але підібрався до “Львова” на відстань одного очка.