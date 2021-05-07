"Рух" нанес разгромное поражение "Олимпику" в матче УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В рамках 25-го тура Украинской Премьер-лиги ФК “Рух” на домашнем поле нанес поражение “Олимпику”, передает корреспондент УНН.
Детали
На 4-й минуте “Рух” открыл счет благодаря усилиям полузащитника Притулы. Ближе к середине тайма Борячук ударом головой удвоил преимущество.
Точку в игре еще на 26 минуте поставил Юрий Климчук, который отличился с пенальти — 3: 0.
Дополнение
“Рух” под руководством Ивана Федика набрал13 очков в пяти последних турах. Он по-прежнему 10-й, но подобрался к “Львов” на расстояние одного очка.