Рух великогабаритного транспорту у Херсоні обмежили
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 11 січня. УНН. Сьогодні о 00:00 Херсон закриють для руху великовагового автомобільного транспорту. Обмежити в'їзд вантажівок вирішили через складні погодні умови. Про це УНН повідомили у прес-службі міськради Херсона.
На період дії заборони руху великовагового вантажного транспорту визначено місця відстою – на в’їзді в місто, на Миколаївському шосе, в районі авторинку, на Бериславському шосе, в районі одного з заводів, на шосе В’ячеслава Чорновола (Кіндійському), в районі винзаводу та в’їзду в сел. Комишани.
Не допускається в’їзд до міста великовагового вантажного транспорту та його обслуговування поза диспетчерського контролю. Підвезення товарів до торговельних об’єктів має здійснюватися транспортом малої вантажності.
У період негоди чергуватимуть спеціалізовані транспортні засоби для ліквідації заторів, які виникають з провини контрагентів підприємств.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, рух транспорту на деяких дорогах Одеси відновили.