Рух великогабаритного транспорту у Херсоні обмежили

На період дії заборони руху великовагового вантажного транспорту визначено місця відстою – на в’їзді в місто, на Миколаївському шосе, в районі авторинку, на Бериславському шосе, в районі одного з заводів, на шосе В’ячеслава Чорновола (Кіндійському), в районі винзаводу та в’їзду в сел. Комишани.

Не допускається в’їзд до міста великовагового вантажного транспорту та його обслуговування поза диспетчерського контролю. Підвезення товарів до торговельних об’єктів має здійснюватися транспортом малої вантажності.

У період негоди чергуватимуть спеціалізовані транспортні засоби для ліквідації заторів, які виникають з провини контрагентів підприємств.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, рух транспорту на деяких дорогах Одеси відновили.