Движение крупногабаритного транспорта в Херсоне ограничили
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 11 января. УНН. Сегодня в 00:00 Херсон закроют для движения большегрузного автомобильного транспорта. Ограничить въезд грузовиков решили из-за сложных погодных условий. Об этом сообщили УНН в пресс-службе горсовета Херсона.
На период действия запрета движения большегрузного грузового транспорта определены места отстоя - на въезде в город, на Николаевском шоссе, в районе авторынка, на Бериславском шоссе, в районе одного из заводов, на шоссе Вячеслава Черновола (Киндийское), в районе винзавода и въезда в пос. Комышаны.
Не допускается въезд в город большегрузного грузового транспорта и его обслуживание вне диспетчерского контроля. Подвоз товаров к торговым объектам должен осуществляться транспортом малой грузоподъемности.
В период непогоды будут дежурить специализированные транспортные средства для ликвидации заторов, которые возникают по вине контрагентов предприятий.
Напомним, как сообщал УНН, движение транспорта на некоторых дорогах Одессы восстановили.