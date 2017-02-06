Рух вантажівок обмежили на Черкащині

Зокрема, з 10.30 рух вантажівок обмежено на автодорогах:

— М- 05 Київ — Одеса (від 143 по 274 км);

— Н-01 Київ — Знам’янка (від 123 до 241 км);

— Н-08 Бориспіль — Дніпропетровськ — Запоріжжя (через м. Кременчук) ( від 81 до 169 км).

Нагадаємо, на автодорогах державного значення діють спеціально обладнані майданчики для відстою транспорту.

Як повідомляв УНН, у зв’язку з різким погіршенням погодних умов вводиться тимчасове обмеження руху великогабаритного, великовагового та пасажирського транспорту в Закарпатській та Хмельницькій областях.

Окрім того, з 6:00 до 10:00 в’їзд вантажного транспорту до міста Києва заборонено.