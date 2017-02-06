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Движение грузовиков ограничили в Черкасской области

Киев • УНН

 • 7594 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Из-за сложных погодных условий в Черкасской области на отдельных участках дорог введено временное ограничение для движения крупногабаритного и тяжеловесного транспорта. Об этом УНН сообщили в пресс-службе управления безопасности дорожного движения Нацполиции.

Движение грузовиков ограничили в Черкасской области

В частности, с 10.30 движение грузовиков ограничено на автодорогах:

- М 05 Киев - Одесса (от 143 по 274 км)
- Н-01 Киев - Знаменка (от 123 до 241 км);
- Н-08 Борисполь - Днепропетровск - Запорожье (через г. Кременчуг) (от 81 до 169 км).

Напомним, на автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.

Как сообщал УНН, в связи с резким ухудшением погодных условий вводится временное ограничение движения крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта в Закарпатской и Хмельницкой областях.

Кроме того, с 6:00 до 10:00 въезд грузового транспорта в город Киев запрещено .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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