Движение грузовиков ограничили в Черкасской области

В частности, с 10.30 движение грузовиков ограничено на автодорогах:

- М 05 Киев - Одесса (от 143 по 274 км)

- Н-01 Киев - Знаменка (от 123 до 241 км);

- Н-08 Борисполь - Днепропетровск - Запорожье (через г. Кременчуг) (от 81 до 169 км).

Напомним, на автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.

Как сообщал УНН, в связи с резким ухудшением погодных условий вводится временное ограничение движения крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта в Закарпатской и Хмельницкой областях.

Кроме того, с 6:00 до 10:00 въезд грузового транспорта в город Киев запрещено .