Движение грузовиков ограничили в Черкасской области
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Из-за сложных погодных условий в Черкасской области на отдельных участках дорог введено временное ограничение для движения крупногабаритного и тяжеловесного транспорта. Об этом УНН сообщили в пресс-службе управления безопасности дорожного движения Нацполиции.
В частности, с 10.30 движение грузовиков ограничено на автодорогах:
- М 05 Киев - Одесса (от 143 по 274 км)
- Н-01 Киев - Знаменка (от 123 до 241 км);
- Н-08 Борисполь - Днепропетровск - Запорожье (через г. Кременчуг) (от 81 до 169 км).
Напомним, на автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.
Как сообщал УНН, в связи с резким ухудшением погодных условий вводится временное ограничение движения крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта в Закарпатской и Хмельницкой областях.
Кроме того, с 6:00 до 10:00 въезд грузового транспорта в город Киев запрещено .