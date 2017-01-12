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Рух вантажівок на Закарпатті обмежили на дорозі державного значення

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 12 січня. УНН. Сьогодні через різке погіршення погодних умов на Закарпатті ухвалили рішення про тимчасове припинення руху фур по трасі “Мукачево — Рогатин” з 9.00. Про це йдеться у повідомленні на персональному сайті голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля, повідомляє УНН.

Негода призвела до ускладнення автомобільного руху на головних транспортних артеріях Закарпатської області. Із самого ранку великовагові автомобілі не можуть проїхати серпантин біля с. Залужжя на межі Мукачівського та Іршавського районів.

“По міжнародній трасі „Київ — Чоп“, а також дорогах державного значення „Хуст — Долина“ та „Ужгород — Самбір“ автомобільний рух поки що здійснюється без обмежень, проїзд через чотири перевали на адміністративній межі Закарпаття вільний. Однак, у залежності від погодних умов, рух вантажівок може бути обмежений і на інших трасах, про що буде повідомлено окремо”, — коментує ситуацію Г. Москаль.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, через негоду рух транспорту обмежено в трьох областях.

Українські Національні Новини

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