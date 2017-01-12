Движение грузовиков в Закарпатской области ограничили на дороге государственного значения
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 12 января. УНН. Сегодня из-за резкого ухудшения погодных условий в Закарпатской области приняли решение о временном прекращении движения фур по трассе "Мукачево - Рогатин" с 9.00. Об этом говорится в сообщении на персональном сайте главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, сообщает УНН.
Непогода привела к усложнению автомобильного движения на главных транспортных артериях Закарпатской области. С самого утра тяжеловесные автомобили не могут проехать серпантин возле с. Залужье на границе Мукачевского и Иршавского районов.
"По международной трассе "Киев - Чоп", а также дорогам государственного значения "Хуст - Долина" и "Ужгород - Самбир" автомобильное движение пока осуществляется без ограничений, проезд через четыре перевала на административной границе Закарпатской области свободный. Однако, в зависимости от погодных условий, движение грузовиков может быть ограничено и на других трассах, о чем сообщат отдельно", - комментирует ситуацию Г.Москаль.
Напомним, как сообщал УНН, из-за непогоды движение транспорта ограничено в трех областях.