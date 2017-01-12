Рух вантажівок на трасі "Мукачево – Рогатин" відновлено
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Проїзд вантажних автомобілів по трасі “Мукачево — Рогатин” відновлено. Про це йдеться у повідомленні на сайті голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля, передає УНН.
“Станом на 15.30 автодорожнім службам вдалося відновити рух великовагових автомобілів через серпантин біля села Залужжя на межі Мукачівського та Іршавського районів. Таким чином рух автотранспорту по трасі „Мукачево — Рогатин“ забезпечено в повному обсязі”, — скзаано у повідомленні.
Чотири перевали на адміністративній межі Закарпаття також вільні для проїзду будь-яких автомобілів.
“Погодні умови в області залишаються складними, а їх погіршення очікується сьогодні вночі. Тому ми слідкуємо за розвитком циклону й тримаємо автодорожні служби та рятувальників у стані підвищеної готовності”, — зазначив Г.Москаль.