Движение грузовиков на трассе "Мукачево - Рогатин" восстановлено
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Проезд грузовых автомобилей по трассе "Мукачево - Рогатин" восстановлено. Об этом говорится в сообщении на сайте главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, передает УНН.
"По состоянию на 15.30 автодорожным службам удалось восстановить движение грузовых автомобилей через серпантин возле села Залужье на грани Мукачевского и Иршавского районов. Таким образом движение автотранспорта по трассе "Мукачево - Рогатин" обеспечено в полном объеме ", - скзаано в сообщении.
Четыре перевалы на административной границе Закарпатья также свободные для проезда любых автомобилей.
"Погодные условия в области остаются сложными, а их ухудшение ожидается сегодня ночью. Поэтому мы следим за развитием циклона и держим автодорожные службы и спасателей в состоянии повышенной готовности ", - отметил Г.Москаль.