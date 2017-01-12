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Движение грузовиков на трассе "Мукачево - Рогатин" восстановлено

Движение грузовиков на трассе "Мукачево - Рогатин" восстановлено

Киев • УНН

 • 8410 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Проезд грузовых автомобилей по трассе "Мукачево - Рогатин" восстановлено. Об этом говорится в сообщении на сайте главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, передает УНН.

"По состоянию на 15.30 автодорожным службам удалось восстановить движение грузовых автомобилей через серпантин возле села Залужье на грани Мукачевского и Иршавского районов. Таким образом движение автотранспорта по трассе "Мукачево - Рогатин" обеспечено в полном объеме ", - скзаано в сообщении.

Четыре перевалы на административной границе Закарпатья также свободные для проезда любых автомобилей.

"Погодные условия в области остаются сложными, а их ухудшение ожидается сегодня ночью. Поэтому мы следим за развитием циклона и держим автодорожные службы и спасателей в состоянии повышенной готовности ", - отметил Г.Москаль.

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