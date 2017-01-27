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Рух вантажівок і автобусів частково обмежили на Хмельниччині через негоду

Рух вантажівок і автобусів частково обмежили на Хмельниччині через негоду

Київ • УНН

 • 6908 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Через негоду у північній частині Хмельницької області обмежили рух великовагового транспорту та автобусів. Про це повідомляє прес-служба "Автомобільних доріг України", передає УНН.

Як зазначається, на дорогах державного та місцевого значення в північній та центральній частині Хмельницької області склалась складна ситуація через несприятливі погодні умови (дощ при мінусовій температурі) та утворення слизькості. Це такі райони, як Білогірський, Славутський, Ізяславський, Полонський, Теофіпольский, Шепетівський, Старокостянтинівський, Летичівський, Віньковецький, Деражнянський, Старосинявський та Хмельницький.

“З метою недопущення скоєння дорожньо-транспортних пригод та утворення заторів в русі автотранспорту прийнято рішення про введення обмеження руху великовагового автотранспорту та автобусів на автодорогах загального користування в північній частині області”, — сказано у повідомленні.

Про зняття обмеження руху буде повідомлено додатково.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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