Рух вантажівок і автобусів частково обмежили на Хмельниччині через негоду

Як зазначається, на дорогах державного та місцевого значення в північній та центральній частині Хмельницької області склалась складна ситуація через несприятливі погодні умови (дощ при мінусовій температурі) та утворення слизькості. Це такі райони, як Білогірський, Славутський, Ізяславський, Полонський, Теофіпольский, Шепетівський, Старокостянтинівський, Летичівський, Віньковецький, Деражнянський, Старосинявський та Хмельницький.

“З метою недопущення скоєння дорожньо-транспортних пригод та утворення заторів в русі автотранспорту прийнято рішення про введення обмеження руху великовагового автотранспорту та автобусів на автодорогах загального користування в північній частині області”, — сказано у повідомленні.

Про зняття обмеження руху буде повідомлено додатково.