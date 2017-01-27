Движение грузовиков и автобусов частично ограничили в Хмельницкой области из-за непогоды
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Из-за непогоды в северной части Хмельницкой области ограничили движение большегрузного транспорта и автобусов. Об этом сообщает пресс-служба "Автомобильных дорог Украины", передает УНН.
Как отмечается, на дорогах государственного и местного значения в северной и центральной части Хмельницкой области сложилась сложная ситуация из-за неблагоприятных погодных условий (дождь при минусовой температуре) и образования скользкости. Это такие районы, как Белогорский, Славутский, Изяславский, Полонский, Теофипольский, Шепетовский, Староконстантиновский, Летичевский, Виньковецкий, Деражнянский, Старосинявский и Хмельницкий.
"С целью недопущения совершения дорожно-транспортных происшествий и образования заторов в движении автотранспорта принято решение о введении ограничения движения большегрузного автотранспорта и автобусов на автодорогах общего пользования в северной части области", - говорится в сообщении.
О снятии ограничения движения будет сообщено дополнительно.