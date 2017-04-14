Рух транспорту в Києві на просп. Миру буде частково обмежено
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. У суботу 15 квітня з 9-ї до 18-ї години через ремонт дорожнього покриття на просп. Миру (на ділянці від вул. Григорія Чупринки до пл. Дарницької) в столиці буде частково обмежено рух автотранспорту в напрямку Дарницької площі. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.
"Із 09:00 до 18:00 15 квітня в зв’язку з ремонтом дорожнього покриття на просп. Миру (на ділянці від вул. Григорія Чупринки до пл. Дарницької) буде частково обмежено рух автотранспорту в напрямку Дарницької площі", - йдеться у повідомленні.
Комунальна корпорація "Київавтодор" закликає водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей і, за можливості, обирати інші маршрути руху.
Як повідомляв УНН 14 квітня, на Великдень в центрі Києва перекриють дороги.
Також рух на мосту Метро через Русанівську протоку у Києві обмежать.