Движение транспорта в Киеве на просп. Мира частично ограничат
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В субботу 15 апреля с 9 до 18 часов из-за ремонта дорожного покрытия на просп. Мира (на участке от ул. Григория Чупринки до Дарницкой площади) в столице будет частично ограничено движение автотранспорта в направлении Дарницкого площади. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
"С 09:00 до 18:00 15 апреля в связи с ремонтом дорожного покрытия на пр. Мира (на участке от ул. Григория Чупринки до пл. Дарницкой) будет частично ограничено движение автотранспорта в направлении Дарницкой площади", - говорится в сообщении.
Коммунальная корпорация "Киевавтодор" призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.
Как сообщал УНН 14 апреля, на Пасху в центре Киева перекроют дороги.
Также движение на мосту Метро через Русановский пролив в Киеве ограничат.