Движение транспорта в Киеве на просп. Мира частично ограничат

"С 09:00 до 18:00 15 апреля в связи с ремонтом дорожного покрытия на пр. Мира (на участке от ул. Григория Чупринки до пл. Дарницкой) будет частично ограничено движение автотранспорта в направлении Дарницкой площади", - говорится в сообщении.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.

Как сообщал УНН 14 апреля, на Пасху в центре Киева перекроют дороги.

Также движение на мосту Метро через Русановский пролив в Киеве ограничат.

На Пасху в Киеве работу наземного транспорта продлят.