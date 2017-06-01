Рух транспорту на вул. Васильківській тимчасово обмежать до трьох смуг
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Через капітальний ремонт дорожнього покриття на вул. Васильківській рух транспорту буде обмежено до 3-х смуг з 22:00 01.06.2017 року до 08:00 02.06.2017 року непарною стороною від пров. Коломийського до пров. Ужгородського. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.
"У зв’язку з капітальним ремонтом дорожнього покриття на вул. Васильківській, на ділянці від пров. Ужгородського до пров. Коломийського, обмежать рух транспорту до 3-х смуг, зокрема: з 22:00 01.06.2017 до 08:00 02.06.2017 — непарною стороною від пров. Коломийського до пров. Ужгородського", - йдеться у повідомленні.
Комунальна корпорація “Київавтодор” перепрошує за тимчасові незручності та закликає містян із розумінням поставитися до можливих труднощів трафіку, пов’язаних із ремонтом.
Як повідомляв УНН 31 травня, влітку закриють рух на шляхопроводі біля станції метро “Нивки”.