Движение транспорта на ул. Васильковской временно ограничат до трех полос

"В связи с капитальным ремонтом дорожного покрытия на ул. Васильковской, на участке от ул. Ужгородского до пер. Коломыйского, ограничат движение транспорта до 3-х полос, в частности: с 22:00 01.06.2017 до 08:00 02.06.2017 по нечетной стороне от пер. Коломийского до пер. Ужгородского", - говорится в сообщении.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит прощения за временные неудобства и призывает горожан с пониманием отнестись к возможным трудностям трафика, связанных с ремонтом.

Как сообщал УНН 31 мая, летом закроют движение на путепроводе возле станции метро "Нивки".