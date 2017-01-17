Рух транспорту на вул.Набережно-Корчуватській у Києві закриють
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Рух автотранспорту на ділянці вулиці Набережно-Корчуватської буде повністю обмежено через капітальний ремонт. Про це повідомляє прес-служба Київавтодору у Facebook, передає УНН.
“З 19 січня 2017 року у зв’язку з проведенням капітального ремонту вул. Набережно-Корчуватської рух транспорту на ділянці від будинку №56/66 корп. 3 до будинку №94 буде повністю обмежено”, — йдеться у повідомленні.
На період проведення робіт рух транспорту буде здійснюватись через вул.Новопирогівську.
Термін завершення робіт з капітального ремонту — травень 2017 року.