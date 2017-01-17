Движение транспорта по ул. Набережно-Корчеватской в Киеве закроют
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Движение автотранспорта на участке улицы Набережно-Корчеватской будет полностью ограничено в связи с капитальным ремонтом. Об этом сообщает пресс-служба Киевавтодора в Facebook, передает УНН.
"С 19 января 2017 года в связи с проведением капитального ремонта ул. Набережно-Корчеватской движение транспорта на участке от дома №56/66 корп. 3 до дома №94 будет полностью ограничено", - говорится в сообщении.
На период проведения работ движение транспорта будет осуществляться через ул. Новопироговскую.
Срок завершения работ по капитальному ремонту - май 2017 года.