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Рух транспорту на трасі Одеса - Рені обмежено частково - ДСНС

Київ • УНН

 • 7218 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Через складні погодні умови рух транспорту залишається частково обмеженим на автодорозі М-15 Одеса — Рені. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.

“Через складні погодні умови (снігопад, хуртовини), залишається обмеження руху для всіх видів транспорту на автодорозі М-15 Одеса — Рені (частково)”, — сказано в повідомлені.

Так, 11 січня заборонено рух автомобільного транспорту на дорогах загального користування державного та місцевого значення на території 11 районів Одеської області — Арцизського, Болградського, Біляївського, Білгород-Дністровського, Кілійського, Лиманського, Ізмаїльського, Овідіопольського, Ренійського, Саратського та Татарбунарського.

Водночас, залишається обмеження в русі для великовагового транспорту на автошляху Кіровоград — Платонове.

При цьому, 16-ї години 11 січня було знято обмеження руху:

• на автодорозі М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ;

• на автодорозі М-15 Одеса-Рені (частково);

• на автодорозі М-16 Одеса-Кучургин;

• на автодорозі М-27 Одеса-Іллічівськ.

За інформацією Мінінфраструктури залізничні вокзали та аеропорти працюють у звичайному режимі.

Як повідомляв УНН, в Одеській області відновлено рух на всіх дорогах державного значення.

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