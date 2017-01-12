Рух транспорту на трасі Одеса - Рені обмежено частково - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Через складні погодні умови рух транспорту залишається частково обмеженим на автодорозі М-15 Одеса — Рені. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
“Через складні погодні умови (снігопад, хуртовини), залишається обмеження руху для всіх видів транспорту на автодорозі М-15 Одеса — Рені (частково)”, — сказано в повідомлені.
Так, 11 січня заборонено рух автомобільного транспорту на дорогах загального користування державного та місцевого значення на території 11 районів Одеської області — Арцизського, Болградського, Біляївського, Білгород-Дністровського, Кілійського, Лиманського, Ізмаїльського, Овідіопольського, Ренійського, Саратського та Татарбунарського.
Водночас, залишається обмеження в русі для великовагового транспорту на автошляху Кіровоград — Платонове.
При цьому, 16-ї години 11 січня було знято обмеження руху:
• на автодорозі М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ;
• на автодорозі М-15 Одеса-Рені (частково);
• на автодорозі М-16 Одеса-Кучургин;
• на автодорозі М-27 Одеса-Іллічівськ.
За інформацією Мінінфраструктури залізничні вокзали та аеропорти працюють у звичайному режимі.
Як повідомляв УНН, в Одеській області відновлено рух на всіх дорогах державного значення.