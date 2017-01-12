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Движение транспорта на трассе Одесса - Рени ограничили частично - ГосЧС

Движение транспорта на трассе Одесса - Рени ограничили частично - ГосЧС

Киев • УНН

 • 7218 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Из-за сложных погодных условий движение транспорта остается частично ограниченным на автодороге М-15 Одесса - Рени. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС Украины.

"Из-за сложных погодных условий (снегопад, метель), остается ограничение движения для всех видов транспорта на автодороге М-15 Одесса - Рени (частично)", - сказано в сообщении.

Так, 11 января запрещено движение автомобильного транспорта на дорогах общего пользования государственного и местного значения на территории 11 районов Одесской области - Арцизского, Болградского, Беляевского, Белгород-Днестровского, Килийского, Лиманского, Измаильского, Овидиопольского, Ренийского, Саратского и Татарбунарского.

В то же время, остается ограничение в движении для большегрузного транспорта на автодороге Кировоград - Платоново.

При этом, 16 часов 11 января были сняты ограничения движения:

• на автодороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск;

• на автодороге М-15 Одесса-Рени (частично);

• на автодороге М-16 Одесса-Кучургин;

• на автодороге М-27 Одесса-Ильичевск.

По информации Мининфраструктуры железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме.

Как сообщал УНН, в Одесской области восстановлено движение на всех дорогах государственного значения.

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