Движение транспорта на трассе Одесса - Рени ограничили частично - ГосЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Из-за сложных погодных условий движение транспорта остается частично ограниченным на автодороге М-15 Одесса - Рени. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС Украины.
"Из-за сложных погодных условий (снегопад, метель), остается ограничение движения для всех видов транспорта на автодороге М-15 Одесса - Рени (частично)", - сказано в сообщении.
Так, 11 января запрещено движение автомобильного транспорта на дорогах общего пользования государственного и местного значения на территории 11 районов Одесской области - Арцизского, Болградского, Беляевского, Белгород-Днестровского, Килийского, Лиманского, Измаильского, Овидиопольского, Ренийского, Саратского и Татарбунарского.
В то же время, остается ограничение в движении для большегрузного транспорта на автодороге Кировоград - Платоново.
При этом, 16 часов 11 января были сняты ограничения движения:
• на автодороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск;
• на автодороге М-15 Одесса-Рени (частично);
• на автодороге М-16 Одесса-Кучургин;
• на автодороге М-27 Одесса-Ильичевск.
По информации Мининфраструктуры железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме.
Как сообщал УНН, в Одесской области восстановлено движение на всех дорогах государственного значения.