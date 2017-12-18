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Рух транспорту на низці доріг на Закарпатті тимчасово перекрито - Укравтодор

Рух транспорту на низці доріг на Закарпатті тимчасово перекрито - Укравтодор

Київ • УНН

 • 9422 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Через перелив води через дороги місцевого значення тимчасово перекрито рух на низці доріг у Закарпатській області. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укравтодору.

"Закарпатська область - тимчасово перекрито рух через перелив води через дороги місцевого значення: на дорозі О-07-12-07 Ужгород – Демичі, км 18+000 ділянки дороги приблизно 100 м через річку Латориця (з 15.12.2017 року); О-07-03-05 В.Ком’яти – Вилок км 3,5+000 – км 6,5+000 (Шаланки) рух транспорту закритий (з 16.12.2017 року); дорога С070404 /М-06/ - Тишів на км 2+300, зруйновано міст через річку Латориця, рух транспорту закритий (з 16.12.2017 року)", - йдеться у повідомленні.

При цьому, за даними ДСНС станом на 7:00, "обмеження руху на автомобільних дорогах області відсутні".

Також вказано, що 18 грудня з 6:00 закрито в'їзд великогабаритних транспортних засобів на територію Києва.

Як зазначили в Укравтодорі, у більшості областей стан покриття на автодорогах державного та місцевого значення мокрий.

"У Сумській, Чернігівській, Львівській, Івано-Франківській та Одеській областях місцями засніжене. В областях, де падає сніг, товщина снігового покрову коливається від 1 см до 5 см. В Одеській області північні райони - утворюються перемети", - додали у відомстві.

Для оперативного забезпечення проїзду в Україні дорожніми організаціями задіяно понад 470 одиниці техніки та понад 600 співробітників.

Вказано також, що на перевальних ділянках доріг - без опадів. Температура повітря коливається від -9 до -1°С.

Нагадаємо, 18 грудня в Україні очікуються дощ та сніг.

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