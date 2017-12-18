Рух транспорту на низці доріг на Закарпатті тимчасово перекрито - Укравтодор
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Через перелив води через дороги місцевого значення тимчасово перекрито рух на низці доріг у Закарпатській області. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укравтодору.
"Закарпатська область - тимчасово перекрито рух через перелив води через дороги місцевого значення: на дорозі О-07-12-07 Ужгород – Демичі, км 18+000 ділянки дороги приблизно 100 м через річку Латориця (з 15.12.2017 року); О-07-03-05 В.Ком’яти – Вилок км 3,5+000 – км 6,5+000 (Шаланки) рух транспорту закритий (з 16.12.2017 року); дорога С070404 /М-06/ - Тишів на км 2+300, зруйновано міст через річку Латориця, рух транспорту закритий (з 16.12.2017 року)", - йдеться у повідомленні.
При цьому, за даними ДСНС станом на 7:00, "обмеження руху на автомобільних дорогах області відсутні".
Також вказано, що 18 грудня з 6:00 закрито в'їзд великогабаритних транспортних засобів на територію Києва.
Як зазначили в Укравтодорі, у більшості областей стан покриття на автодорогах державного та місцевого значення мокрий.
"У Сумській, Чернігівській, Львівській, Івано-Франківській та Одеській областях місцями засніжене. В областях, де падає сніг, товщина снігового покрову коливається від 1 см до 5 см. В Одеській області північні райони - утворюються перемети", - додали у відомстві.
Для оперативного забезпечення проїзду в Україні дорожніми організаціями задіяно понад 470 одиниці техніки та понад 600 співробітників.
Вказано також, що на перевальних ділянках доріг - без опадів. Температура повітря коливається від -9 до -1°С.
Нагадаємо, 18 грудня в Україні очікуються дощ та сніг.