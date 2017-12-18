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Движение транспорта на ряде дорог на Закарпатье временно перекрыто - Укравтодор

Движение транспорта на ряде дорог на Закарпатье временно перекрыто - Укравтодор

Киев  •  УНН

 • 9420 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Из-за перелива воды через дороги местного значения временно перекрыто движение на ряде дорог в Закарпатской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укравтодора.

"Закарпатская область - временно перекрыто движение из-за перелива воды через дороги местного значения: на дороге О-07-12-07 Ужгород - Демичи, км 18+000 участка дороги примерно 100 м через реку Латорица (с 15.12.2017 года); О-07-03-05 В.Комьяты - Вилок км 3,5+000 - км 6,5+000 (Шаланки) движение транспорта закрыто (с 16.12.2017 года); дорога С070404 /М-06/ - Тишев на км 2+300, разрушен мост через реку Латорица, движение транспорта закрыто (с 16.12.2017 года)", - говорится в сообщении.

При этом, по данным ГСЧС по состоянию на 7:00, "ограничения движения на автомобильных дорогах области отсутствуют".

Также указано, что 18 декабря с 6:00 закрыт въезд крупногабаритных транспортных средств на территорию Киева.

Как отметили в Укравтодоре, в большинстве областей состояние покрытия на автодорогах государственного и местного значения мокрое.

"В Сумской, Черниговской, Львовской, Ивано-Франковской и Одесской областях местами заснеженное. В областях, где падает снег, толщина снежного покрова колеблется от 1 см до 5 см. В Одесской области северные районы - образуются заносы", - добавили в ведомстве.

Для оперативного обеспечения проезда в Украине дорожными организациями задействовано более 470 единиц техники и более 600 сотрудников.

Указано также, что на перевалочных участках дорог - без осадков. Температура воздуха колеблется от -9 до -1° С.

Напомним, 18 декабря в Украине ожидаются дождь и снег.

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