Движение транспорта на ряде дорог на Закарпатье временно перекрыто - Укравтодор
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Из-за перелива воды через дороги местного значения временно перекрыто движение на ряде дорог в Закарпатской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укравтодора.
"Закарпатская область - временно перекрыто движение из-за перелива воды через дороги местного значения: на дороге О-07-12-07 Ужгород - Демичи, км 18+000 участка дороги примерно 100 м через реку Латорица (с 15.12.2017 года); О-07-03-05 В.Комьяты - Вилок км 3,5+000 - км 6,5+000 (Шаланки) движение транспорта закрыто (с 16.12.2017 года); дорога С070404 /М-06/ - Тишев на км 2+300, разрушен мост через реку Латорица, движение транспорта закрыто (с 16.12.2017 года)", - говорится в сообщении.
При этом, по данным ГСЧС по состоянию на 7:00, "ограничения движения на автомобильных дорогах области отсутствуют".
Также указано, что 18 декабря с 6:00 закрыт въезд крупногабаритных транспортных средств на территорию Киева.
Как отметили в Укравтодоре, в большинстве областей состояние покрытия на автодорогах государственного и местного значения мокрое.
"В Сумской, Черниговской, Львовской, Ивано-Франковской и Одесской областях местами заснеженное. В областях, где падает снег, толщина снежного покрова колеблется от 1 см до 5 см. В Одесской области северные районы - образуются заносы", - добавили в ведомстве.
Для оперативного обеспечения проезда в Украине дорожными организациями задействовано более 470 единиц техники и более 600 сотрудников.
Указано также, что на перевалочных участках дорог - без осадков. Температура воздуха колеблется от -9 до -1° С.
Напомним, 18 декабря в Украине ожидаются дождь и снег.