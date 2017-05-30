Рух транспорту на Либідській площі у Києві частково обмежать 30 травня

"Із 09:00 до 18:00 30 травня у зв’язку з ремонтом дорожнього покриття у першій смузі руху частково обмежать рух транспорту на шляхопроводі на площі Либідській у напрямку Деміївської площі", - йдеться у повідомленні.

Комунальна корпорація "Київавтодор" просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із ремонтом.

Як повідомляв УНН 29 травня, рух транспорту заборонять вранці 4-го червня на частині київського Подолу.