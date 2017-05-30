Движение транспорта на Лыбидской площади в Киеве частично ограничат 30 мая

"С 09:00 до 18:00 30 мая в связи с ремонтом дорожного покрытия в первой полосе движения частично ограничат движение транспорта на путепроводе на площади Лыбидской в ​​сторону Демеевской площади", - говорится в сообщении.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.

Как сообщал УНН 29 мая, движение транспорта запретят утром 4-го июня на части киевского Подола.