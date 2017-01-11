Рух транспорту на деяких дорогах Одеси відновили

Так, з 12:00 11 січня 2017 року знімаються обмеження та відновлюється рух транспортних засобів на автомобільній дорозі загального користування державного значення М — 28 “Одеса — Южний — /М-14/”, з під’їздами.

Також з 13:00 11 січня 2017 року знімаються обмеження та відновлюється рух транспортних засобів на автомобільній дорозі загального користування державного значення:

— М16 "Одеса — Кучурган“(На Кишинів) КМ 11+700 — КМ 70+127; КМ 70+337 — КМ 70+621;

— М 15 “Одеса — Рені ” (На Бухарест) на ділянці КМ 11+700 — КМ 40+000 (c Маяки);

— Р 70 “Одеса — Білгород-Дністровський — Монаші — /М-15/”, КМ 0+000 — КМ 104+570 з під’їздом до порту Іллічівськ, КМ 0+000 — КМ 3+900 в тому числі.

Нагадаємо, що через складні погодні умови обмежено рух транспорту на трасі М-15 Одеса-Рені.