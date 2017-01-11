Движение транспорта на некоторых дорогах Одессы восстановили
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Сегодня, 11 января, снимаются ограничения и восстанавливается движение транспортных средств на автомобильной дороге М - 28 "Одесса - Южный - /М-14/". Об этом сообщили УНН в пресс-службе Одесской ОГА.
Так, с 12:00 11 января 2017 года снимаются ограничения и восстанавливается движение транспортных средств на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М - 28 "Одесса - Южный - /М-14/", с подъездами.
Также с 13:00 11 января 2017 года снимаются ограничения и восстанавливается движение транспортных средств на автомобильной дороге общего пользования государственного значения:
- М16 "Одесса - Кучурган" (на Кишинев) КМ 11 + 700 - КМ 70 + 127; КМ 70 + 337 - КМ 70 + 621;
- М 15 "Одесса - Рени" (на Бухарест) на участке КМ 11 + 700 - КМ 40 + 000 (c Маяки);
- Р 70 "Одесса - Белгород-Днестровский - Монаши - /М-15/", КМ 0 + 000 - КМ 104 + 570 с подъездом к порту Ильичевск, КМ 0 + 000 - км 3 + 900 в том числе.
Напомним, что из-за сложных погодных условий ограничено движение транспорта на трассе М-15 Одесса-Рени.