Рух транспорту через колії на просп. Палладіна у Києві буде обмежено
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У зв’язку з відновленням дорожнього покриття на шляхопроводі через залізничні колії на просп. Академіка Палладіна (поблизу станції "Новобіличі") 3-5 травня буде обмежено рух транспорту. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.
"У зв’язку з відновленням дорожнього покриття на шляхопроводі через залізничні колії на просп. Академіка Палладіна (поблизу станції “Новобіличі”) буде обмежено рух транспорту. Так, рух буде обмежено: з 20:00 3 травня до 06:00 4 травня; з 20:00 4 травня до 06:00 5 травня", - йдеться у повідомленні.
Комунальна корпорація “Київавтодор” просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.
Як повідомляв УНН 28 квітня, капітальний дорожній ремонт триватиме на Лівобережній площі у Києві.