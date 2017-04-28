Движение транспорта через пути на просп. Палладина в Киеве будет ограничено
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В связи с восстановлением дорожного покрытия на путепроводе через железнодорожные пути на просп. Академика Палладина (возле станции "Новобеличи") 3-5 мая будет ограничено движение транспорта. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
"В связи с восстановлением дорожного покрытия на путепроводе через железнодорожные пути на просп. Академика Палладина (возле станции" Новобеличи ") будет ограничено движение транспорта. Так, движение будет ограничено: с 20:00 3 мая до 6:00 4 мая; с 20:00 4 мая до 06:00 5 мая", - говорится в сообщении.
Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
Как сообщал УНН 28 апреля, капитальный дорожный ремонт продлится на Левобережной площади в Киеве.