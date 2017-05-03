Рух столичного тролейбусу №26 відновили
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Рух тролейбусного маршруту № 26 відновлено. Про це УНН повідомили у прес-службі "Київпастрансу".
З 4 травня 2017 року відновлюється рух тролейбусного маршруту № 26 за постійною схемою: просп. Свободи — вул — Василя Порика- просп. Правди — Інтернаціональна площа — вул. Данила Щербаківського — станція метро “Нивки”.
Як повідомляв УНН, пам’ятник Небесній сотні облили фарбою у Києві.
Також нагадаємо, що у Києві почали встановлювати новий тип контейнерів для твердих побутових відходів. Так, за словами В.Кличка, у центральній частині міста вже встановлюють 50 таких контейнерів, до кінця року їхня кількість збільшиться до 300 одиниць, а наступного року — до тисячі.