Движение столичного троллейбуса №26 восстановили

С 4 мая 2017 возобновляется движение троллейбусного маршрута № 26 по постоянной схеме: ул. Свободы - ул - Василия Порика- просп. Правды - Интернациональная площадь - ул. Данила Щербакивского - станция метро "Нивки".

Как сообщал УНН, памятник Небесной сотни облили краской в Киеве.

Также напомним, что в Киеве начали устанавливать новый тип контейнеров для твердых бытовых отходов. Так, по словам В.Кличко, в центральной части города уже устанавливают 50 таких контейнеров, до конца года их количество увеличится до 300 единиц, а в следующем году - до тысячи.