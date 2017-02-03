Рух рейсових автобусів відновили на Хмельниччині
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 3 лютого. УНН. Внаслідок ожеледиці на Хмельниччині з 5:00 обмежили рух великогабаритного транспорту. На автовокзалах обласного центру було скасовано всі рейси автобусів місцевого сполучення, повідомляє УНН.
На ліквідацію ожеледиці внаслідок несприятливих погодніх умов, було задіяно весь наявний транспорт облавтодору.
“У ніч з 2 на 3 лютого було задіяно 50 одиниць техніки для розсипу піску. Наразі обмеження на рух автодорогами місцевого значення скасовано”, — повідомили УНН у прес-службі Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області.
Нагадаємо, 3 лютого у трьох областях України обмежено рух транспорту.