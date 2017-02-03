Движение рейсовых автобусов восстановили в Хмельницкой области
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 3 февраля. УНН. В результате гололеда в Хмельницкой области с 5:00 ограничили движение крупногабаритного транспорта. На автовокзалах областного центра были отменены все рейсы автобусов местного сообщения, сообщает УНН.
На ликвидацию гололеда вследствие неблагоприятных погодных условий, был задействован весь имеющийся транспорт облавтодора.
"В ночь с 2 на 3 февраля было задействовано 50 единиц техники для россыпи песка. Сейчас ограничения на движение по автодорогам местного значения отменено", - сообщили УНН в пресс-службе Службы автомобильных дорог в Хмельницкой области.
Напомним, 3 февраля в трех областях Украины ограничено движение транспорта.