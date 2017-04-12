Рух поїздів відновили на місці протесту на Київщині

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Рух поїздів відновили на залізниці у Баришівському районі на Київщині, де раніше люди вийшли на акцію з вимогами збільшити кількість вагонів на електропотяг, який рухається з Яготина на Київ. Про це в коментарі УНН повідомили у прес-службі ПАТ "Укрзалізниця".