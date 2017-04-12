Рух поїздів відновили на місці протесту на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Рух поїздів відновили на залізниці у Баришівському районі на Київщині, де раніше люди вийшли на акцію з вимогами збільшити кількість вагонів на електропотяг, який рухається з Яготина на Київ. Про це в коментарі УНН повідомили у прес-службі ПАТ "Укрзалізниця".
"Відновили з 8:45", - сказали в "Укрзалізниці".
При цьому речник ГУ НП у Київській області Микола Жукович повідомив УНН, що рух було перекрито близько трьох годин.
"Близько трьох годин (рух - ред.) був перекритий", - сказав він.
Нагадаємо, близько ста людей перекрили рух на залізниці на Київщині.