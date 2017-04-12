Движение поездов восстановили на месте протеста в Киевской области

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Движение поездов восстановили на железной дороге в Барышевском районе в Киевской области, где раньше люди вышли на акцию с требованиями увеличить количество вагонов на электропоезд, который движется из Яготина на Киев. Об этом в комментарии УНН сообщили в пресс-службе ПАО "Укрзализныця".