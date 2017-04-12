Движение поездов восстановили на месте протеста в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Движение поездов восстановили на железной дороге в Барышевском районе в Киевской области, где раньше люди вышли на акцию с требованиями увеличить количество вагонов на электропоезд, который движется из Яготина на Киев. Об этом в комментарии УНН сообщили в пресс-службе ПАО "Укрзализныця".
"Возобновили с 8:45", - сказали в "Укрзализныце".
При этом пресс-секретарь ГУ НП в Киевской области Николай Жукович сообщил УНН, что движение было перекрыто около трех часов.
"Около трех часов (движение - ред.) было перекрыто", - сказал он.
Напомним, около ста человек перекрыли движение на железной дороге в Киевской области.