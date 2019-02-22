Рух поїздів між Румунією та Молдовою заблокувало обвалення мосту
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Перила та пішохідна частина мосту впали на рейки в Румунії, заблокувавши рух залізницею в сторону Молдови. Про це УНН повідомляє з посиланням на RomaniaTV.
Обвалення сталося на мосту в Плоєшті на півдні країни.
Через це рух поїздів в і з Молдови було заблоковано на кілька годин на маршруті Плоєшті-Бузеу.
Нагадаємо, близько 40 вагонів товарного потягу, що перевозив неочищену нафту, зійшли з рейок у канадській провінції Манітоба.
Як повідомляв УНН, з 2019 року між Україною та Румунією курсуватимуть чотири поїзди.