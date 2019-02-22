Движение поездов между Румынией и Молдовой заблокировало обрушения моста
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Перила и пешеходная часть моста упали на рельсы в Румынии, заблокировав движение по железной дороге в сторону Молдовы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на RomaniaTV.
Обрушение произошло на мосту в Плоешти на юге страны.
Из-за этого движение поездов в и из Молдовы было заблокировано на несколько часов на маршруте Плоешти-Бузэу.
Напомним, около 40 вагонов товарного поезда, перевозившего неочищенную нефть, сошли с рельсов в канадской провинции Манитоба.
Как сообщал УНН, с 2019 года между Украиной и Румынией будут курсировать четыре поезда.