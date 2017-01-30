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Рух на дорозі Київ-Одеса перекрили на Кіровоградщині через акцію протесту

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 30 січня. УНН. Сьогодні близько 10.45 мешканці Благовіщенського району Кіровоградської області повністю перекрили рух на автомобільный дорозі М-05 Київ–Одеса поблизу села Луполово, км 274. Про це проінформували у прес-службі Укравтодору, повідомляє УНН.

Жителі області безперервно рухаються по пішоходному переходу.

Причина акції протесту – неправомірні діяння відносно документів на землю.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, поліція розслідує захоплення паїв селян на Кіровоградщині.

Українські Національні Новини

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