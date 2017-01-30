Движение на дороге Киев-Одесса перекрыли в Кировоградской области из-за акции протеста

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 30 января. УНН. Сегодня около 10.45 жители Благовещенского района Кировоградской области полностью перекрыли движение на автомобильной дороге М-05 Киев-Одесса возле села Луполово, км 274. Об этом проинформировали в пресс-службе Укравтодора, сообщает УНН.