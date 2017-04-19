Рух на Дніпропетровщині ускладнений через негоду
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 19 квітня. УНН. На Дніпропетровщині, у напрямку на Кривий Ріг пробка через замети. Про це кореспонденту УНН повідомили працівники ГУ ДСНС Дніпропетровської області.
"У даному районі працюють рятівники області, військові. Автомобілі наразі стоять у пробці. Вітер дуже сильний, мете з полів. Поки не відновлять рух, не прямуйте у цьому напрямку," - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, через снігові замети утворився затор із вантажівок на Полтавщині.
Як повідомляв УНН, через негоду аеропорти Харкова, Дніпра та Запоріжжя скасовують рейси.