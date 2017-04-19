Рух на Дніпропетровщині ускладнений через негоду

"У даному районі працюють рятівники області, військові. Автомобілі наразі стоять у пробці. Вітер дуже сильний, мете з полів. Поки не відновлять рух, не прямуйте у цьому напрямку," - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через снігові замети утворився затор із вантажівок на Полтавщині.

Як повідомляв УНН, через негоду аеропорти Харкова, Дніпра та Запоріжжя скасовують рейси.