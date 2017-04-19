Движение в Днепропетровской области затруднено из-за непогоды
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Днепропетровской области по направлению в Кривой Рог пробка из-за заносов. Об этом корреспонденту сообщили УНН работники ГУ ДСНС Днепропетровской области.
"В данном районе работают спасатели области, военные. Автомобили пока стоят в пробке. Ветер очень сильный, метет с полей. Пока не восстановят движение, направляйтесь в этом направлении", - говорится в сообщении.
Напомним, из-за снежных заносов образовалась пробка из грузовиков на Полтавщине.
Как сообщал УНН, из-за непогоды аэропорты Харькова, Днепра и Запорожья отменяют рейсы.