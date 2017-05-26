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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Рух київських тролейбусів №15, 38 тимчасово закривається

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Цими вихідними, 27 та 28 травня 2017 року, під час проведення капітального ремонту вул. Кіквідзе (на ділянці від вул. Підвисоцького до Печерського мосту) вносяться зміни в роботу тролейбусів маршрутів №15,38. Про це УНН повідомили у прес-службі "Київпастрансу".

Рух київських тролейбусів №15, 38 тимчасово закривається

Так, з початку руху 27 травня до закінчення робіт 28 травня 2017 рух тролейбусів маршрутів № 15,38 на вул. Кіквідзе закривається.

На цей період організовується:

— рух тролейбусів маршруту № 38к, які курсуватимуть від Національного музею України вII світовій війні до Ботанічного саду;
— рух тимчасового автобусного маршруту № 38ТР “Ст.м. “Видубичі” — бульв. Лесі Українки по трасі: Залізничне шосе — вул. Кіквідзе — бульв.Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної).

27 та 28 травня 2017 пасажири мають право на проїзд в автобусах маршруту № 38ТР по місячних проїзних квитках, придбаних для проїзду в тролейбусі.

Як повідомляв УНН, під час святкування Дня Києва та Дня столиці, 27-28 травня, громадський транспорт змінить роботу.

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