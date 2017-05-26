Движение киевских троллейбусов №15, 38 временно закрывается
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В эти выходные, 27 и 28 мая 2017 года, во время проведения капитального ремонта ул. Киквидзе (на участке от ул. Подвысоцкого в Печерский моста) вносятся изменения в работу троллейбусов маршрутов №15,38. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Киевпасстранс".
Так, с начала движения 27 мая до окончания работ 28 мая 2017 движение троллейбусов маршрутов № 15,38 по ул. Киквидзе закрывается.
На этот период организуется:
- движение троллейбусов маршрута № 38К, которые будут курсировать от Национального музея Украины ВII мировой войне в Ботанический сад;
- движение временного автобусного маршрута № 38ТР "ст.м. "Выдубичи" - ул. Леси Украинский по трассе: Железнодорожное шоссе - ул. Киквидзе - бульв.Леси Украинский (до ул. Новогоспитальнои).
27 и 28 мая 2017 пассажиры имеют право на проезд в автобусах маршрута № 38ТР по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в троллейбусе.
Как сообщал УНН, во время празднования Дня Киева и Дня столицы 27-28 мая, общественный транспорт изменит работу.