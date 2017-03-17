Рух деякого київського транспорту змінять через ремонт
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Завтра, 18 березня, буде тимчасово змінено рух тролейбусів маршрутів №1, 11, 12 та автобусів маршрутів №20, 27, 52, 212, 457. Про це УНН повідомили у прес-служб КМДА.
У суботу, 18 березня, з 8:00 до 19:00 у зв’язку з проведенням ремонтних робіт шляхопроводу на перетині просп. Науки та магістралі безперервного руху вносяться зміни в рух тролейбусів маршрутів №1, 11, 12 та автобусів маршрутів № 20, 27, 52, 212, 457.
На вказаний період робота громадського транспорту організовується зі змінами, а саме:
тролейбуси маршруту №1 курсуватимуть від вул. Жилянської до ст. м. “Либідська”;
тролейбуси маршруту №11 курсуватимуть від Національного музею народної архітектури та побуту України до ст. м. “Деміївська”;
тролейбуси маршруту №12 курсуватимуть у напрямку залізничного вокзалу “Центральний” без заїзду на просп. Науки та вул. Саперно-Слобідську;
автобуси маршрутів №20, 27, 52, 212, 457 курсуватимуть у напрямку ст. м. “Либідська” через вул. Саперно-Слобідську.
Нагадаємо, що через ярмарки завтра також змінять рух столичні автобуси № 73, 101.