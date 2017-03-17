Движение некоторого киевского транспорта изменят из-за ремонта

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Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

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11 марта, 14:12 • 130822 просмотра

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11 марта, 13:46 • 121731 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106967 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107834 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Завтра, 18 марта, будет временно изменено движение троллейбусов маршрутов №1, 11, 12 и автобусов маршрутов №20, 27, 52, 212, 457. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.

В субботу, 18 марта, с 8:00 до 19:00 в связи с проведением ремонтных работ путепровода на пересечении просп. Науки и магистрали непрерывного движения вносятся изменения в движение троллейбусов маршрутов №1, 11, 12 и автобусов маршрутов № 20, 27, 52, 212, 457.

На указанный период работа общественного транспорта организуется с изменениями, а именно:

троллейбусы маршрута №1 будут курсировать от ул. Жилянской ст. м. "Лыбидская";
троллейбусы маршрута №11 будут курсировать от Национального музея народной архитектуры и быта Украины до ст. м. "Демеевская";
троллейбусы маршрута №12 будут курсировать в направлении железнодорожного вокзала "Центральный" без заезда на ул. Науки и ул. Саперно-Слободскую;
автобусы маршрутов №20, 27, 52, 212, 457 будут курсировать в направлении ст. м. "Лыбидская" через ул. Саперно-Слободскую.

Напомним, что из-за ярмарки завтра также изменят движение столичные автобусы № 73, 101.

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