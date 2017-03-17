Движение некоторого киевского транспорта изменят из-за ремонта

В субботу, 18 марта, с 8:00 до 19:00 в связи с проведением ремонтных работ путепровода на пересечении просп. Науки и магистрали непрерывного движения вносятся изменения в движение троллейбусов маршрутов №1, 11, 12 и автобусов маршрутов № 20, 27, 52, 212, 457.

На указанный период работа общественного транспорта организуется с изменениями, а именно:

троллейбусы маршрута №1 будут курсировать от ул. Жилянской ст. м. "Лыбидская";

троллейбусы маршрута №11 будут курсировать от Национального музея народной архитектуры и быта Украины до ст. м. "Демеевская";

троллейбусы маршрута №12 будут курсировать в направлении железнодорожного вокзала "Центральный" без заезда на ул. Науки и ул. Саперно-Слободскую;

автобусы маршрутов №20, 27, 52, 212, 457 будут курсировать в направлении ст. м. "Лыбидская" через ул. Саперно-Слободскую.

Напомним, что из-за ярмарки завтра также изменят движение столичные автобусы № 73, 101.